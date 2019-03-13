【北水追蹤】買內險股　沽內銀券商騰訊

港股隨內地股市下跌，恒指今日(周三)收報28,807點，跌113點，主板成交979億元。似乎在周五美股三期結算前，指數會托住在高位，短期市況有波幅冇升幅，股份個別發展。港股通成交額約98億元，按日減少36億元，佔主板成交額約10%。南下資金錄得淨流入9.48億元人民幣。



北水流出建設銀行(00939)，其港股通錄得淨流出約2.47億元，為全日淨流出最多的個股。另中信証券(06030)及中國財險(02328)分別錄得淨流出約1.51億元及2,684萬元。



此外，騰訊控股(00700)、瑞聲科技(02018)、海螺創業(00586)及廣汽集團(02238)港股通亦分別錄得淨流出約1.14億元、1.03億元、7,004萬元及4,090萬元。



中國平安(02318)及中國太保(02601)港股通分別錄得淨流入約1.36億元及1.31億元。

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