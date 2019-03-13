時機未成熟！聯通：今年5G資本開支最多僅80億人幣

中國聯通(00762)率先公布全年業績，市場焦點在於該公司今年為第五代流動通訊(5G)的投資規模。聯通表示，今年總資本開支預算為580億元人民幣(下同)，董事長王曉初指，當中只有60億至80億元用於5G，因為「(今年)5G剛起步，是元年」，聯通需要繼續試驗5G技術和更深入地探索其商業模式。



王曉初解釋，聯通制訂5G投資計劃的關鍵是因應全球5G行情進展，現時產業鏈尤其是終端還未成熟，而且5G網絡耗電量較大的問題亦有待解決，因此暫時覺得今年還未是大規模投資5G的時機。然而，這個5G投資指引也不是一成不變，下半年如果有理想的變現機會出現，真正能為股東帶來價值，聯通可以調高投資指引去適應市場需求。



現時聯通在內地17個城市進行5G測試，每個設100個基站，之後會選出幾個城市進行更深入的覆蓋，並讓各行各業到有關城市做實驗，促進發展。他又指，正式牌照發放的進度正常。



聯通去年底獲政府批出被視為黃金頻段的3.5GHz進行全國5G測試。適逢今年內地終於在全國實施攜號轉台，被問到聯通將來是否可以更早且用更低價地推5G服務，搶佔更大市場份額，王曉初態度審慎，強調聯通會公司會注重規模，但更注重回報，提高長遠的盈利能力。



談及聯通的5G頻段與中國電信(00728)一樣，他表示，聯通非常希望與業界內外廣泛合作共同分擔成本。聯通可以和中電信和中國移動(00941)在基站、鐵塔和電力等合作，甚至共建網絡，但這與市場揣測的合併沒有任何關係。



他又指，5G獨立組網(SA，standalone，即不用4G系統)技術標準要到明年3月才能形成，因此聯通今年暫時會以非獨立形式(NSA，non-standalone)組建5G網絡，目前看只要更換軟件，NSA可以平滑過渡到SA。聯通去年已完成升級核心網絡，可讓4G和5G共存，將來也不用為了變做SA去改造網絡，亦因為這些工夫去年已經做完，今年的5G資本開支並不多。



另外，值得一提的是，聯通早前為新取得的900MHz低頻段，招標大搞4G。王曉初稱，相關工程今年5月就會完工，繼而真正解決聯通多年來在農村和室內網絡質量不高的問題，強化物城市深度覆蓋，而在將來5G時代則可以強化語音通訊，並為2G退網打好基礎。

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