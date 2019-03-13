受累減費！聯通：ARPU料續跌　惟降速或放緩

中國聯通(00762)去年純利大增，董事長王曉初歸因於公司沒有跟從同業推行低價的無限上網計劃，而是以其他特別產品，滿足數據用量特別大的用戶，同時持續做好以網上為主的營銷。



政府工作報告早前提到，數據資費今年要再跌20%，以及企業寬頻收費減15%。王曉初坦言，要在這片國土做生意就要執行政策，但相信減價依然可望激發用量，繼而紓緩減價的衝擊。因此，雖然每月每戶平均收入(ARPU)今年會持續降低，但下跌速度應該不及去年。



王曉初又稱，產業互聯網佔集團收入比重應該可以更早實現15%的目標，其毛利雖然現時不及基本業務，但相信可以隨着時間推移和規模擴大，應該逐步改善，總體不虧損。



曾是中國郵儲銀行(01658)董事長的總裁李國華表示，聯通與金融業有很大合作空間，首先可以金融業合作解決搞5G的資金問題，又可以應用金融工具促進聯通基礎合作，下一步加大這方面的合作。



至於固網寬頻業務方面，聯通去年客量淨增430萬戶，其服務收入只降不足1%，可謂已經穩定基本，但因為5G技術改變，聯通投資寬頻會更加審慎。

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