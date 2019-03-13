【地產專題】黎永滔棄投核心區舖位　點解？

零售市道低迷，租金持續下滑，加上部分鐘錶珠寶等大型商戶撤出核心購物區，租金回報大不如前。一向主打銅鑼灣及旺角等地區街舖的資深投資者黎永滔「一反常態」，明言核心區舖市已失去投資機會，未來將轉投非核心區，而旗下的大型舖位亦傾向拆細出租。



黎氏指出，近年核心區的舖租普遍跌幅高達四至五成，但由於不少舖位一直由具實力的投資家族持有，相信他們不會輕易減價沽貨，最多亦只有一成減幅。他分析，在租金及售價跌幅「不相稱」下，預計該區短時間不會出現矚目買賣個案。



在看淡旺區舖市交投的同時，他透露，睇好其他地區舖位都有一定潛力，如觀塘區將有大型重建新盤項目落成，料將為已老化的舊區注入新動力，而現時集中在區內商業區的食肆及零售商，估計將會遷返住宅區一帶。至於深水埗及土瓜灣兩區同樣受到市區重建項目帶動，人口將會提升，預計進一步刺激人流。



對於今年投資部署，黎永滔坦言，未有設下入市預算，會視乎市場上有否合適的放盤，坦言若遇上優質物業，即使售價高達10億至30億元亦會入市。



事實上，他去年已開始在非核心區掃舖。去年九月份以2.75億元購入荃灣中心購物商場2期商舖，面積約3.8萬方呎。他表示，該區舖位具一定增值潛力，正部署把舖位分間為4至5個舖位，傾向租予各類零售商，預計租金可提升至150萬至160萬元，回報率將可大幅提升。



至於核心區舖位租賃市場前景，他指出，經歷過去兩年調整期，近月已有不少零售行業如藥妝店及運動品牌等，重返旺區開設分店，個別更有意新增8至10間，為近年罕見的擴充步伐，他坦言「今年同過去數年係兩個世界」。



黎氏舉例，旗下旺角文華MPM商場原由大型連鎖服裝店承租的地舖連一樓，最新亦調整策略成功出租。他表示，該舖位總面積約1.27萬方呎，惟前租戶不再續租，近月把上址分間為4個舖位，並已全數租出予藥房、化妝品、個人護理品牌等行業。各商戶租金介乎30萬至45萬元，合共約150萬元，雖然與高峰期的250萬元有所回落，不過黎氏依然滿意成交租金，坦言與意向價相若。



雖然舖租走勢已重回正軌，但黎氏對未來一至兩年的前景未敢過分樂觀。他估計，核心區的舖租很難一下子出現大升的情況，預計只會平穩或輕微上升1至2%。

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