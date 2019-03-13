【深度解構】長揸必勝？呢度輸足30年　全球會跟？

作為投資者，相信經常聽見「長揸必勝」，例如美股、港股，就算2007年摸頂買入，近年都能「返家鄉」，美股回報甚至更高。不過，「長揸」是否永遠穩賺不賠？日本可能就是最好的答案！



外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)最新警告，美國股市仍然是熊市，誰說長揸會必勝？日本股市就是警示。



回看日本經濟自從上世紀90年代泡沫爆破後，至今已30年，基準指數之一的東證指數仍累跌約30%，與歐美形成鮮明對比。其中，美國標指30年間累漲10倍；歐股指標之一的斯托克歐洲600指數也累漲3倍多；港股亦累飆近10倍。(本文附圖一)



就此，岡拉克警告，隨着全球經濟前景愈來愈似上世紀日本，那些認為股票在未來30年內會升的人士，必須看看日本。



【傳奇災難預言家也有類似警告】

事實上，岡拉克絕非單一發聲。國際知名逆向投資者、曾準確預言2000年及2008年兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham近日也警告，經歷了一個世紀的美好收成後，投資者應在接下來20年，對股市低迷回報感到厭煩。



他說：「在過去100年，我們平均每年都能賺到或許6%回報，惟未來20年，平均每年實際回報可能僅約2至3%。若預測正確，這不會太痛苦，而是會令投資者心碎。」



過去5年，標指平均每年回報達8.1%；道指則有大約9.1%回報；納指更達11.4%，同時已升至昂貴水平。根據2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)自研的「周期調整市盈率(CAPE)」顯示，美股市盈率已屆30.04倍，遠高於歷史平均值16.61倍。換言之，之後回報轉低也是合理的。



【聯儲突轉鴿是噩耗？】

股市真的「長揸非必勝」？需要經濟配合。岡拉克警告，美國經濟可能陷入惡性循環，去年展開的熊市至今仍然持續，絕非牛市！他指出，近期美股大漲，主因是聯儲局立場極速由鷹變鴿，相信當局將保持資產負債表規模約3.5萬億美元，即較目前約4萬億美元輕微下降，反映「縮表」(即向市場沽售美債)將很快停止，理由很簡單，就是「聯儲局可能意識到沒有其他人想買釋放到市場上的債券」。



岡拉克稱，由於市場對美債需求或降，反映債息難以大幅回落，令融資成本更高，而美國債務又不能無止境地增長，情況很令人困擾。



他預期，今年美股將是跌市作結，並會跌破去年底低位(即道指恐跌穿去年12月26日創下的21,713點)，聯儲局將要推遲到2020年才可能再加息，美元則呈跌勢。



【中美倘達共識 美債噩夢到累埋股市？】

岡拉克提到，聯儲局突然「轉鴿」的原因或是意識到美債需求驟減，故不得不停止收水，一旦如此，股市亦會受拖累。事實上，全球最大基金公司之一貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)近期亦警告，中美貿易戰最大影響是令美國國債需求減少。



他稱，最令他憂慮的是，由於中美存在貿易逆差，故中國將部分美元用來買入美債，令目前持有美債總值約1.3萬億美元。倘中美達成協議，即預示中美貿易逆差會減少，中國就很大機會減少對美債的需求。



更大的問題是，若中國對美債需求減少，誰能承接如此龐大的購買力？



【經濟乍現衰退警號？】

岡拉克的論點得到佐證，接下來他又對經濟衰退快將到來感到憂心，並給出投資者兩個觀察衰退風險的信號：



●消費者信心(軟數據)

美國消費者的預期與現況指數之間差值在不斷擴大，如果現況指數開始下跌，可能預示衰退。



他指出，由美國經濟諮商會(Conference Board)發表的消費者信心指數近期顯示，消費者實際信心與未來的預期差距擴大，為史上最差的情況之一。如此大的差距預示着經濟活動正急速下滑，為經濟衰退的警號。(本文附圖二)



根據往績，自1967年以來，消費者信心差距那麼大只出現過3次，上一次是2001年1至3月，結果3月就是經濟衰退的開始。往績又顯示，只要兩者差距超過50，經濟衰退就不遠矣，近期數值為82.3。



●零售(硬數據)

消費者信心是屬於「軟數據」，他同時建議投資者對比「硬數據」，即美國零售銷售。去年12月該數據意外按月負增長，雖然今年1月大幅反彈，但過去6個月的平均值仍是大幅下滑。由於消費佔美國經濟增長比例達七成，故該數據下滑反映經濟現警號，同時與消費者信心表現匹配。



至於股市會否像日本「迷年多年」？投資者可多加判斷。

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