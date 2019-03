想參透成功秘訣？Apple庫克傳記4月16日開售

外媒報道,蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克的傳記──《庫克:讓蘋果公司更上一層樓的天才》《Tim Cook:The Genius Who Took Apple to the Next Level》,將於4月16日開售,Apple Store售價13.99美元(約109港元)。



該書由Apple御用作者Leander Kahney負責寫作,這是繼《喬納森傳》《Jony Ive: The Genius Behind Apple's Greatest Products》後,他為庫克撰寫的傳記。



亞馬遜和iTunes電子書商店已開始接受預訂,但正式發行要等到4月16日。根據官方給出的內容摘要,這本書主要講述蘋果教主喬布斯去世後,庫克填補前者留下的空缺,帶領Apple前進的困難所在。



書中還對幾位Apple內部人士進行專訪,從而向人們揭示了一個比任何人想像的都更成功的庫克。該書還涉及到Apple與FBI在聖貝納迪諾槍擊案中的博弈,以及庫克本人對隱私問題的強烈態度。

