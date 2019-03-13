聯交所股權變動資料顯示，ASM太平洋(00522)於2019年3月8日獲施羅德增持61萬股，最新持股數目3,707萬股。



中國人壽(02628)於3月8日獲摩根大通增持3,020萬股，最新持股數目約5.33億股。



中金公司(03908)於3月8日獲摩根大通增持403萬股，最新持股數目約1.24億股。



元亨燃氣(00332)於3月8日獲Champion Ever Ltd增持40萬股，最新持股數目約29.95億股。



冠亞商業(00104)於3月11日獲林金鳳增持20萬股，最新持股數目約4.43億股。



新秀麗(01910)於3月7日獲施羅德增持42萬股，最新持股數目7,188萬股。



開元酒店(01158)於3月11日獲Huatai Securities Co., Ltd.增持475萬股，最新持股數目475萬股。



漢港控股(01663)於3月12日及13日獲汪林冰合共增持114萬股，最新持股數目約11.72億股。



置富產業信託(00778)於3月11日獲施羅德增持71萬股，最新持股數目約2.12億股。



領展房產基金(00823)於3月8日獲摩根大通增持3,638萬股，最新持股數目約1.38億股。



億都(國際控股)(00259)於3月12日獲李國偉增持22萬股，最新持股數目約7.1億股。



創業集團(02221)於3月12日獲朱勇軍增持15萬股，最新持股數目8,171萬股。



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上海復旦(01385)於3月8日被Haitong International Holdings Ltd減持699萬股，最新持股數目1,202萬股。



中信証券(06030)於3月8日被摩根大通減持1,415萬股，最新持股數目約1.1億股。



中國石油股份(00857)於3月8日被摩根大通減持6,772萬股，最新持股數目約12.35億股。



中國神華(01088)於3月8日被摩根大通減持1,961萬股，最新持股數目約1.59億股。



中糧肉食(01610)於3月7日被淡馬鍚減持2,270萬股，最新持股數目約1.73億股。



中遠海能(01138)於3月8日被摩根大通減持150萬股，最新持股數目7,660萬股。



北京汽車(01958)於3月8日被貝萊德減持2,554萬股，最新持股數目約1.35億股。



同程藝龍(00780)於3月8日被摩根大通減持217萬股，最新持股數目約1.03億股。



嘉年華國際(00996)於3月7日及8日被CMBC International Holdings Ltd合共減持約2.75億股，最新持股數目約11.18億股。



東陽光藥(01558)於3月8日被摩根士丹利減持6萬股，最新持股數目1,354萬股。



映客互娛(03700)於3月11日被昆侖集團減持2,140萬股，最新持股數目1.01億股。



聯想集團(00992)於3月12日被朱立南減持22萬股，最新持股數目582萬股。

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