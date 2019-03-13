美股星期五「四期結算」　下周凶多吉少？

外國傳媒報道，周五(3月15日)是美國股市「四期結算」，或預示着下周股市跌多升少。



所謂「四期結算」，指的是每年3、6、9及12月的第三個星期五都是「四期結算日」，四期包括股票指數期貨、股票指數期權、股票期權及股票期貨，當中以股票指數期貨和股票期權較為活躍和重要，由於四期結算3個月才出現一次，故對市場的影響力將更大。



野村董事總經理、全球市場業務的跨資產策略師Charlie McElligott表示，近期美股將會開始受到「四期結算」影響，由於轉倉頻繁，本周股市或會傾向上揚，惟往績預示下周起，3月餘下時間都是偏軟居多。



事實上，有周期理論教父之稱、著有《股市周期》一書的作者Jeffrey Hirsch統計的資料亦顯示，美股本周會偏向上揚，但任何的技術上升都是短暫。回看過去26年，標指接下來的一周僅錄得10次升市，其餘16次是跌市，跌幅中位數約0.7%。換言之，美股下周有大約61%機會出現跌市。



就此，McElligot認為，據他的觀察，相信下周會歷史重演(即跌市)。

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