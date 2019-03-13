瑧尚首批80伙平均呎價1.83萬　高同區對上新盤6%

市區新盤爆發大混戰。新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，剛上載首張價單共80伙，涉63伙一房戶及17伙兩房戶，單位實用面積由283至386方呎，折實平均呎價18,301元，較同區對上開售新盤開價高出約6%。



整批單位折實售價由461.5萬至786.6萬元，呎價則由15,549至20,378元。以即供180天付款方法計算，折實樓價600萬元以下單位有63伙。項目採用網上認購登記，希望藉此推動環保及數碼化。如有興趣購買項目之人士，可網上遞交購樓意向登記。項目銷售安排詳情將容後公布。



資料顯示，新鴻基地產(00016)旗下同區Downtown 38，今年1月首張價單推出50伙，折實平均呎價為17,288元。

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