業績勝預期　中國利郎︰上半年會考慮再派特別息

中國利郎(01234)去年業績勝市場預期，2018年全年純利大增近23%至7.51億元人民幣(下同)，除派末期息0.21元外，更豪派特別息0.1元。副主席王聰星稱，今年是集團上市十周年，將於中期業績時考慮會否派發特別股息。



他指，儘管去年下半年起在中美貿易戰影響下，內地整體消費市道有所放緩，惟集團在數年前已持續推出高性價比產品及增加渠道存貨管理。今年將穩步推進市場擴張，全年計劃淨開店約200家，並維持多品牌策略。



他續稱，集團過去以批發為主銷售為主，去年第四季推出輕商務的網店業務，嘗試以代銷模式銷售，現時只屬起步階段，去年約佔銷售額單位數，未來會維持批發及代銷雙線發展。



對於今年會否加價，他指，供應鏈價格方面有提價空間，但集團在2017年已提出「提量不提價」，因此未來終端產品仍會維持高性價比的策略。



主席王冬星稱，對今年男裝行業前景審慎樂觀，今年同店銷售目標為不低於高單位數增長，並透露今年秋季訂貨會總訂單量按年增長21%。



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