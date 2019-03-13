科技商機：智能手機和手錶怎融合？三星話...

外媒報道，三星新專利顯示，智能手機和智能手錶將會融合。不過，與可以水平摺疊的Galaxy Fold不同，三星在其最新專利中描述的設備可以垂直彎曲，通過柔性顯示屏和專門設計的鉸鏈實現，後者構成設備框架的大部分。



通過這種外型，用戶可以在必要時將其用作普通智能手機，只是顯示屏會非常長。另一方面，如果用戶在旅途中想要類似智能手錶的體驗，則可以通過對框架施加一點壓力，來將設備纏繞在他們的手腕上。



由於採用柔性設計，設備會有再次捲起的趨勢，但用戶可以通過安裝在背面的特殊鎖定機制，來防止這種情況發生。按下時，智能手機可以在展開位置使用，不會自動向後彎曲。



另一方面，為了在捲起時將設備保持在適當位置，三星使用了兩個磁鐵(放置在產品的任一端)，它們相互吸引並保持彎曲位置。



專利所描述的設備還有屏內指紋功能，後部配有雙攝像頭，以及看起來像是兩個自拍攝像頭的東西。另外，軟件也應該可以根據外型自動適配。



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