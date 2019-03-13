新股專輯：東正金融周四起招股　入場費6363元

正通汽車(01728)分拆上海東正汽車金融(02718)在港上市，東正金融周四(13日)至下周二(19日)，以每股4.2至6.3元招股，發售約5.33億股H股，一成為公開發售，集資最多33.06億元。一手1,000股，入場費6,363.49元。中金公司及瑞信為聯席保薦人。預計3月26日於主板上市。



是次集資所得約70%用於拓展涉及外部客戶業務；約15%用於發放自營零售貸款資金；約5%用於發展技術、營運及風險管理能力；約10%用於一般營運資金。



該公司執行董事邵永駿表示，雖然公司為正通汽車旗下汽車金融公司，但一直獨立營運，料上市後對公司發展有良性促進作用。



公司銷售網絡內的經銷商數目在去年達1280個，其中逾九成為外部經銷商，但來自外部經銷商的貸款比例僅約30%。他解釋，公司之前發展網絡為主，轉化為業務貢獻需要時間，強調會努力發展。



邵永駿表示，雖然內地經濟增長放緩，汽車銷售也有所下跌，但認為與發達國家相比，汽車滲透率仍低，相信市場潛在發展空間大，汽車金融行業仍有增長空間。

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