港錢無國界：渡邊太太闖港　 炒匯月賺10萬

「渡邊太太」泛指投資了得的日本家庭主婦，而今期《港錢無國界》的日籍受訪者彥坂久美子，雖然她所嫁的是香港人，但與留日的「渡邊太太」同樣精通炒藝，她曾在多年間，靠炒匯及炒股，每月賺5萬至10萬元！



原居於名古屋的久美子，出身在當地一個小康之家，當年日本經濟起飛，促使她在大學選擇修讀經濟系。大城市就業機會多，有不少日本年輕人畢業後會離鄉別井，到東京等地打拚，待退休後才回鄉享樂。幸好名古屋亦屬於大城市，她畢業後很快便在當地一所大型服裝零售企業找到工作，當年月薪約13.4萬日圓（約9,440港元），一年後加薪至27萬日圓（約1.9萬港元）。



她表示，以前日本社會重男輕女的問題嚴重，男性員工的薪酬往往高於同級女性，幸好自己踏入社會的時候，社會提倡男女平等，令女性薪酬有所增加。



久美子在日本工作的時間只有兩年，在來港旅遊期間巧遇了她的另一半，經過一段時間的遠距離戀愛後，二人決定在香港結婚，並在這裏定居。對於一個異國新娘來說，在陌生的城市中，可依靠的只有丈夫，而大部分嫁到香港的日本女性，都會將所有心思投放在家庭上，但當時的她年紀還小，希望在充滿機遇的香港挑戰自己，不願整天待在家中，與外界脫節，故努力尋找工作。



來港近三十年，久美子現時已操得一口流利的廣東話，成為半個香港人。她回想，90年代香港金融巿場相當興旺，故看好本地金融業發展，於是加入日資證券行，於投資關係部門任職，而工作亦提升了她對金融行情的市場觸覺，有利日後的個人投資。



當年她主要投資外幣，買賣美元及英鎊，間中亦有買入港股，每月可賺5萬至10萬元。她坦言，現時她未有再沾手股票，但回想最難忘的一次沽貨經驗，莫過於她生第二胎時，沽出滙豐控股（00005）股份，利潤足以繳付私家醫院的生產費用。



兩夫婦各自在不同行業努力，成功儲到一筆資金，本來打算盡快置業，丈夫希望選擇校網較佳的天后區，當時為1996至1997年，樓市癲升，二人在天后及大坑一帶尋找理想居所，發現心儀的單位呎價已達1.1萬元，她認為樓價太貴，泡沫隨時爆破，於是向丈夫提議先租幾年樓，待樓價調整後才入市。



惟丈夫認為買樓自住不用太擔心，樓市不會輕易暴跌，最後她聽從丈夫以約千萬元買入大坑的單位。



她指：「九六、九七年時，人人都話炒樓，我見到公司嘅同事連返工時間都喺度講樓，打開報紙討論樓市，當時我感覺到樓市唔妥，但自己又唔係神仙，估唔到幾時先會真正爆破，只係覺得會喺短期內出現。」想不到九八年金融風暴來得較預期更快，她的物業價格在不足一年間急跌，兩夫婦頓時變成負資產，而當時按揭利率高逾10厘，供樓負擔頗大，幸好二人合力供樓，成功捱過這個難關。



久美子認為，一家人能同住一屋檐下已是件幸福的事，也慶幸自己來港後一直擁有穩定收入，能減輕家庭負擔；不然在當刻經濟不穩的環境下，若然只有丈夫工作，又要應付高息供樓負擔，一定壓力爆煲。



在金融圈打滾十多年的久美子，數年前已離開金融業，現時在日本貿易振興機構（香港）工作，主要負責開拓農業產品及水產等食品的海外市場。



久美子表示，日本的農業發展完善，香港超級巿場亦經常售賣日本直送食品，如肉類及水果，甚至魚生等，不少都是由日本貿易振興機構將產品引入香港。



她指出，農產業出口仍然是日本主要經濟來源之一，但這一代的農民年紀漸大，年輕人認為經營農場需要花太多心思，是辛勞的工作，故下一代多不願意繼承父業，更何況是本身從未接觸過農業的人，因此該行業遇上後繼無人的困局。



近年政府開始引入外國人移居當地接手農場，希望將農業繼續發展下去，因機器始終只可當協助的角色，難以取代人手。

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