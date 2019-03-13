新盤UPDATES：九龍區項目推升樓市氣氛

九龍區新盤推售氣氛熱鬧，再有生力軍項目加入推盤搶客行列，加上熱銷中樓盤亦積極加推單位應市，料推動本月整體一手銷量節節上升。



●瑧尚首批80伙平均呎價1.83萬

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，剛上載首張價單共80伙，涉63伙一房戶及17伙兩房戶，單位實用面積由283至386方呎，折實平均呎價18,301元，較同區對上開售新盤開價高出約6%。



整批單位折實售價由461.5萬至786.6萬元，呎價則由15,549元至20,378元。以即供180天付款方法計算，折實樓價600萬元以下單位有63伙。項目採用網上認購登記，希望藉此推動環保及數碼化。如有興趣購買項目之人士，可網上遞交購樓意向登記。項目銷售安排詳情將容後公布。



資料顯示，新鴻基地產(00016)旗下同區Downtown 38，今年1月首張價單推出50伙，折實平均呎價為17,288元。



●啟岸下周二推售148伙

恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸，剛發出次輪銷售安排，落實下周二（3月19日）發售148伙。該批單位實用面積由192至425方呎，折實呎價介乎約19,861至26,323元，售價約429.5萬至1,118.7萬元。遞交購樓意向登記表的截止時間為下周一（3月18日）中午12時。據悉，項目暫錄逾250張入票登記。



●曦臺最細面積456方呎起

宏安地產(01243)等合作發展的油塘曦臺，樓書已剛上載至項目網站，兩房面積由492至548方呎，三房則由627至795方呎。而最細單位為2座5樓E室特色戶，實用面積456方呎，間隔兩房設計，設有面積268方呎平台。



至於最大單位亦為特色戶，位於1座36及37樓複式A室，實用面積1,838方呎，連面積441方呎平台與495方呎天台，並設私人泳池。樓盤基座設有商場及停車場，住宅部分由2座物業組成，共設326伙。發展商早前透露，大部分單位可享海景，部分向山景，由物業步行8分鐘可達油塘港鐵站，料日內公布開價及隨即開放示範單位吸客。

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