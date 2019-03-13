【股神走寶？】呢隻股票遭巴菲特清倉　結果反而...

外媒報道，早前監管機構文件披露，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)上季(2018年第4季)已沽清其持有的軟件公司甲骨文(Oracle)持股。然而，該公司股價今年以來已累升近17%，表現甚至勝過他持倉中市值最高的蘋果公司(Apple Inc.)。



事實上，巴菲特在2018年第3季才買入甲骨文股票。換言之，他只持有數月便全數沽出，與一直以來「買入後長線持有」的投資策略背道而馳。



他其後在接受媒體訪問時表示，沽清甲骨文的原因是「不太了解他們的業務」。外界普遍認為，在經歷投資國際商業機器(IBM)失利後，巴菲特對科技行業公司採取了更審慎的態度。



不過，也有分析指出，甲骨文股價上漲背後，很大程度是因其大規模的回購行動。自2012年以來，該公司累計回購了750億美元股票，相當於現在總市值40%左右；而去年回購金額亦高達290億美元。野村報告更指出，該公司的研發投入佔收入比例約14%，遜於同業，並將其目標價由53美元下調至42美元。



大規模回購確實對股價有提振作用，但長遠而言，把資金投入於研發或更意義。無論如何，「股神」清倉甲骨文是否明智之舉？目前言之尚早。

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