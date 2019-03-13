美國股災預言家：已見「特朗普頂部」下跌空間40%起

外國傳媒報道，現年72歲、曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman再次警告，經濟基本因素並不足以支持2019年股市升浪，反而下跌空間多達40%！他於2月中曾警告「審判日」快到，呼籲投資者要離開股市，持有現金等待市場崩潰。



他最新說：「目前股市只是充斥着『即日鮮』投機、圖表傻仔、機器人，毫無理性或投資分析。事實是沒有特朗普(美國總統)繁榮，經濟擴張期已近尾聲，衰退沒有被取締，將在未來一兩年內發生。」



他重申：「我們已見了特朗普頂部，標指已在去年9月創下2,940點歷史新高。我認為這頂部將是長期頂部，特朗普愚蠢地擁抱股市。」



他警告，標指將瀉至1,600點或更低，即由現水平大跌40%以上，理由是「全球已出現很多逆風，我們看到歐洲及中國的出口數據顯示重大麻煩，美國自己的數據也變得疲弱。更重要的是，美國財赤創紀錄，是最令人不安的逆風、巨大的風險。不論是華爾街或華盛頓，都完全瘋了，完全忽略債務風險。到了2020年，我們就會進入財政危機，因所有二次大戰後嬰兒潮的人士將退休，對社會保障及醫療需求將會上升，這是我們不能逃避的，真的是大問題。」



他又警告，即使中美貿易爭端獲得解決，也不會改變其看淡觀點，「那些認為中美能達成協議會令一切變得美好的人，我覺得可笑。」



Stockman曾被外國傳媒譽為「最準股災預言家」，近年最經典是早在2015年5月22日中港股民仍陷「大時代」瘋狂時，警告環球股災近眼前，結果7至8月大冧；之後在2015年11月18日及12月16日再預言環球股災開始，結果2016年1至2月全球瘋狂拋售。不過，他2017年以來一直看淡股市，惟沒有再次「貼中」。

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