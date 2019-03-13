樓價UPDATES：屯門盤月租唔過萬　每呎29元

屯門部分屋苑仍有月租低於1萬元的盤源，吸引租客承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河鯉景灣本月錄得兩宗成交，屋苑怡昌閣中層H室，實用面積808方呎，以三房包括套房間隔，望開揚樓景。業主叫價1,500萬元，放盤僅7日，即減32萬元，以1,468萬元易手，實用呎價18,168元。



●市區單幢物業由於交通方便，不乏買家承接。筲箕灣康華大廈2座低層G室，實用面積約300方呎，以約535萬元成交，實用呎價約17,833元。買家為外區人士，一直有意在港島區入市，見該區物業樓價合預算，故決定入市作自用。上址為原業主於2014年7月以約346萬元購入，期內升值約55%。



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新界區



●屯門啟豐園3座低層F室，實用面積325方呎，有區內準婚人士因熟悉區內環境，鍾情屋苑鄰近家人，方便照應，故以9,500元承租，實用呎租約29元。若以同類單位銀行估價約450萬元計算，回報率約2.5厘。



●馬鞍山天宇海6B座高層C室，實用面積751方呎，以三房間隔，座向東南望遠景。原開價998.8萬元，放盤12個月，以987萬元沽出，實用呎價13,142元。據了解，原業主持貨6年，帳面獲利365萬元。



●沙田第一城3月暫錄約17宗成交，新近26座中層A室，實用面積447方呎，以三房間隔，議價後以718萬元易手，實用呎價16,063元，上址9年升值1.6倍。



●天水圍居屋天麗苑高層02室，實用面積421方呎，於已補價自由市場叫價460萬元，放盤兩天速獲同區人士以448萬元購入，實用呎價10,641元。買家見樓價高企，擔心廿餘歲的女兒無力置業，決定資助首期協助「上車」。

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