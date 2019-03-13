科創商機︰美國外賣初創企業受捧　醞釀新經濟泡沬？

愈來愈多美國人透過手機程式點餐及訂購超市雜貨，令外賣送餐和雜貨送遞初創企業近年湧現。據PitchBook數字顯示，創投基金去年向相關企業注資50億美元(約390億港元)，較2017年多逾四倍，這類企業備受追捧下，估值也節節上升，惟市場人士擔心這種情況會形成泡沫。



超市雜貨送遞初創企業Instacart去年底籌得6億美元，估值由前一輪融資的44億美元，跳升至76億美元，創辦人Apoorva Mehta預期公司將會上市。而估值近19億美元的送餐服務企業Postmates，據報最近已暗地向美國證交會提出上市申請。



2004年成立的Grubhub是最早掛牌上市的外賣送餐企業，現時覆蓋美國及倫敦1.05萬家餐廳，市值約66億美元。而一三年創立的新進外賣送餐初創企業DoorDash，2月完成新一輪融資，估值飆升至71億美元，直逼美國第三大漢堡包連鎖店Wendy's市值。



至於召車App公司Uber盛傳計劃明年上市，目標估值1,200億美元，投行估計Uber旗下送餐業務UberEats佔200億美元。



RBC資本市場董事總經理David Mell相信，送遞服務並非三分鐘熱度。投資銀行William Blair & Co估計全球送餐服務銷售金額，將由現時250億美元，激增至2022年的620億美元(約4,836億港元)，而瑞穗證券分析員斯科特預測，送餐佔餐廳的銷售比重料由目前5%升至10年後15%。



事實上，面對銷售增長放緩，很多餐廳視外賣送餐為開拓收入的重要來源。麥當勞行政總裁伊斯特布魯克最近指，外賣送餐在部分地區佔整體銷售10%，又指客戶對送餐服務的滿意度仍很高，服務方便令很多人成為最忠誠的客戶，經常訂購外賣。



另一邊廂，部分餐廳認為覺得金額太少的送餐訂單得益不大，餐廳支付送遞服務一般佔單價10至25%，意味一些訂單有機會蝕錢。在全美經營逾500家扒房的Texas Roadhouse，經過兩年試驗後決定停止送餐服務，原因是顧客投訴送餐的食物質素不佳，價格亦較餐廳享用為高，該餐廳總裁Scott Colosi質疑送餐服務收入未能抵銷成本。



行業整合 細企遭淘汰

食品科技創初企業顧問兼投資者羅森海姆相信，規模較小的營運者最終在市場發展的空間不大，將被淘汰。事實上，行業整合經已開始，以荷蘭為基地的送餐企業Takeaway去年底同意斥資9.3億歐元收購Delivery Hero的德國業務。



儘管送餐及雜貨送遞初創企業，毋須興建大型工場生產食品，但還要面對其他挑戰，包括很多超市連鎖店本身已有提貨地點，未來可能自行推出送遞產品。



自去年亞馬遜收購Whole Foods後，愈來愈多消費者透過網上訂購超市雜貨。Instacart推出替超市連鎖店Kroger及Aldi的送遞服務，年底前可覆蓋3,000個地點。瑞銀報告估計，網上超市銷售金額由2017年170億美元，爆升至2022年的860億美元。



惟有投資者擔心一窩蜂投資外賣送餐及雜貨送遞企業，情況猶如近年很多網上訂購食材企業，最終出現經營困難甚至倒閉收場。其中，2017年以招股價10美元上市的Blue Apron，去年股價曾跌至最低0.65美仙。

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