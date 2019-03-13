新股專輯：手遊商玩友時代申請主板上市

手機遊戲開發商玩友時代(FriendTimes)申請主板上市，保薦人為國泰君安融資。



據初步招股文件顯示，該公司於2010年成立，主要從事研發女性向手機遊戲，旗下遊戲包括《熹妃傳》、《熹妃Q傳》、《宮廷計手游》等4款遊戲，另有9款遊戲尚待推出。



截至去年底止，玩友時代每月平均活躍用戶數量398.71萬人，期內月計每用戶平均收入為395.4元人民幣(下同)。去年收入為14.64億元，按年增長逾倍，溢利更升1.85倍至3.36億元。



資料顯示，該公司於上市前引入多名投資者，其中中電電機(603988.SH)持有上市前約4%股權，中電電機前董事長王建裕則持股1.62%。

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