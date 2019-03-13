周小川︰中國要從日本「失落的十年」中吸取教訓

近期不斷有專家警告，全球愈來愈似重演上世紀1990年代日本悲劇，主因是近年經濟低增長、通脹亦低，惟債務持續上揚，與日本雷同。外國傳媒報道，中國人民銀行前行長周小川表示，中國要吸取日本「失落的十年」的教訓，以免重蹈覆轍。



周氏出席英國智庫組織皇家國際事務研究所(Chatham House)活動時表示，雖然中國政府正採取措施試圖「去槓桿」，惟目前中國債務水平仍然過高。他提到，當年的日本亦有類似問題︰「我們需要從過去的事中吸收知識和教訓。」



他又表示，經過這麼多年，中國對進一步改革及開放政策更有信心。但他承認，部分的改革步伐太慢，需要進一步改革，以幫助發展資本市場和改革養老金體系。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm