科技商機：3D打印廉價房社區　每間3萬餘元

外媒報道，3D打印熱潮再現，建築科技公司ICON和非牟利組織New Story今年將在拉丁美洲一個農郊地區打造一個由50間3D打印房屋組成的社區，每間打印房屋做價僅4,000美元(約3.12萬港元)。



這些房子的牆壁和地板將由名為「匠神2(Vulcan II)」——高10米寬3米的機器完成打印，單個房屋的打印時間不用一天。隨後，New Story會為房子裝設屋頂、窗戶和家具，總體成本遠低於同類人手建造的廉價房7,000美元(約5.46萬港元)的門檻。



不過，入住這些3D打印房子的屋主，將是該地區部分月收入低於200美元(約1,560港元)的貧困家庭。



與此同時，在地球的另一邊，埃因霍溫理工大學(Eindhoven University of Technology)也在努力打造另一個3D打印房屋組成的社區，但那裏的房屋和New Story想做的有點不同。



有了3D打印的幫助，團隊希望可以突破一般房屋方方正正的沉悶設計，打造形態更流暢的房屋，甚至可按設計師和屋主的喜好定制顏色或設計。



此外，團隊還希望在建設往後幾間房屋時，可直接借助3D打印之便，將各種傳感器融入到牆壁中，打造智能家居。



按計劃，團隊將依次打印5座獨立房屋，其中第一座為單層住宅，後面四座均為多層住宅，預計將於今年年中落成。在項目公開一周後，已經有20個客戶向負責房地產商詢購。



雖然大家都是用3D打印技術建造房屋，但兩個團隊卻出於截然不同的原因。對於埃因霍溫理工大學而言，探索3D打印建築主要是出於荷蘭當地缺乏熟手砌磚工，於是和當地建築公司Van Wijinen發起了這個名為「里程碑項目」的五年計劃。項目將在完成建造這5座房子後繼續打印其它住宅。



相比之下，New Story在進行拉美的項目時，還曾被問及3D打印房屋是否會因建造人工需求減少而影響當地就業。



New Story聯合創始人Alexandria Lafci表示，雖然人手需求的確會減少，但當地人將學會新的技術技能。



除了現有項目，負責研發相關打印技術的ICON還和開發商Cielo合作，用3D打印機為德州奧斯汀市的流浪漢建造住房和其它經濟適用房。



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