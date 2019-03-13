內地報告：山東最多假手機　三星W2018摺機多人冒

內媒報道，據魯大師315假機報告顯示，今年的假機報告最大的不同就是可查詢城市假機情況。通過切換地區，看到不同地區的假機機型排名，可以更加精準的讓用戶了解到自己想要了解城市的假機情況。其中山東、廣東、河南、江蘇及浙江等五個省份假機最多，佔全國假機份額的44%。



通過排名前列和靠後的幾個省份數據分析發現，三星W2018高檔摺蓋手機成為假機機皇，究其原因，也是因為三星W2018可以用低成本賣出更好的價錢，使其成為爭相造假的對象。其次，iPhone 8及以上型號的蘋果手機仍然是假機的重災區，華為P10 Plus、OPPO R11 Plus等國產手機也成山寨廠商的寵兒。



以榜首的山東為例，假機品牌佔比中，三星獨佔77%，其次是蘋果、小米、華為及榮耀。分析假機來源渠道發現，45%的假機來自電商平台，32%來自二手交易，其餘23%則是來自包括線下不正規渠道。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/