財經評論：股樓高企經濟弱　走資風險莫輕視

過去一周港元匯價又轉弱，在觸及聯繫匯率弱方兌換保證之下，金融管理局5日內兩度入市買入港元。當前香港股樓資產價格高企，熱錢持續流走和息口變化的後續影響可以很大，尤其是市場在一段時間極端扭曲後所作出的修正，必然會來得猛烈，不得不防。



金管局繼3月9日在市場買入15億港元後，周三於紐約市尾段再接39億港元沽盤。預計經過今次操作，至本周四香港銀行體系戶口結餘將降至約709億港元，與去年3月底有近千八億港元相比，意味過去一年多已有逾千億港元熱錢流出香港。



促使近年資金流走，原因複雜。首先，去年次季中美貿易戰開打，新興市場貨幣又再起風雲，資金撤出新興市場而湧入美國。再者，自美國2015年底啟動利率正常化以來，聯儲局已多次加息，但香港卻在市場資金充裕下未有同步跟隨，致使港美息差擴闊，市場對港元的需求減弱，沽出港元轉持美元，套息活動便形成走資現象。



眼前一周內金管局兩次入市承接港元沽盤，到底是套息活動，抑或真真正正的「走資潮」？尤其是去年末季以來，港股已累積可觀升幅，樓價繼續高企且易升難跌，可愈來愈多數據顯示香港經濟增長放緩，若巨額資金乘着香港資產價格仍然高企而大規模持續撤走，其行動啟示意義不可謂不大。



短期而言，這一輪流出的金額不算多，毋須自亂陣腳，而銀行體系結餘下跌，將提供基礎促使港元利率正常化。估計若結餘回落至五百億港元樓下，市場會開始關注港元息率走向。可問題在於美國聯儲局已多次放鴿，加上今年餘下時間美國總統大選因素的影響漸大，相信年底前聯儲局再加息的空間不多。若然美息企穩，明年甚至在經濟增長顯著放緩下利率由升轉跌，那港美息差自然亦會起變化。



展望今年環球金融市場充斥着重大不明朗因素，比如中美貿易談判、英國脫歐、美國總統大選等，都是世紀大事。最怕是一個大風大浪湧來，引爆資產泡沫，那整個形勢便會急轉直下，要維繫港元聯繫匯率穩定，不無挑戰。



「時來風送滕王閣，運去雷轟薦福碑」。這些年中港兩地金融更緊密發展，以及源源不絕的內地旅客，確令香港經濟規模增加了。可是，香港未有正視經濟結構單一，競爭力不進則退的問題。當外圍環境變得動盪難測，內地經濟亦自顧不暇，最怕是香港大難臨頭而不自知！

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