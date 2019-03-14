古勝：滙控依然啱穩陣派

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，雖然英國國會再否決咗首相文翠珊的脫歐方案，但仍會就無協議脫歐同延長脫歐限期進行投票。恒指周三反覆向下，20天線展現出不俗支持力，即市最低見28,690點，未去到20天線約28,650點就已經反彈。指數繼續在28,200至29,200點之間的一千點波幅內上落，怕且大市一日未見中美貿易談判有進展的消息，都唔會有乜新突破，投資者惟有悶住先，繼續炒股唔炒市！



從基本面睇，市場流動性充裕當然係一個關鍵因素，所以無論係美股定中港股市，近日走勢都靠穩。就算近期美股道指受波音事件影響而回軟，但單單一隻巨無霸亦拖唔低成個指數，所以策略上都係順勢炒住人氣個股最穩陣。



近幾個月持續見有熱錢流入體育用品股，其中李寧(02331)及安踏體育(02020)可謂悶聲發大財，股價幾個月內累升不少，周三輪到特步國際(01368)藉業績爆上，全日勁升19.8%收報6.35元，成交增至1.6億元配合升勢，值得望多兩眼。



特步去年張成績表確係有驚喜，截至去年12月底止全年盈利按年大升60.8%至6.56億元人民幣，略高於盈喜時預測的50至60%之上限。古勝認為，除業績刺激外，其股價相對大幅落後兩隻體品股，亦係重要因素。



首先，觀察番李寧、安踏同特步日線圖，會發現特步行慢幾條街。李寧及安踏股價，早已衝破或逼近去年中高位阻力，相信吸引咗部分資金轉而追捧落後的特步。此外，三股的往績市盈率分別約43倍、27倍及18倍，純睇數字，確係為追落後提供到支持理據。再考慮到行業前景好轉及業績因素，升得合情合理。



咁何解行業前景轉佳呢？講到尾又係炒中央要谷內需、促進消費來撐住經濟。尤其是國家發改委及體育總局早前亦已定下目標，冀於2020年將全國體育消費總規模提高至1.5萬億元人民幣，因此亦吸引部分資金流入炒作。



策略上，特步係咪「一步到位」就未知，但股價經過急升後，9日RSI去到85的極超買水平，若然近日炒業績股成功扑中的投資者，有利潤在手不妨先食一轉。正如賣波鞋都唔會一日就賣得晒，最緊要長賣長有。所以部署上都一樣咪心急，等佢調整至10天線水平先出手吸納，相對會坐得較安心！



此外，港股近日在兩萬九點關口前上上落落，魚缸一班穩陣派散戶又可以搵乜嘢做目標呢？其實值得睇吓隻滙豐控股(00005)。該股波幅唔大，近期又跑輸大市，絕非短炒選擇，但勝在業務穩打穩紮，加上息率達6厘，尤其是目前市場的好消息出得七七八八，一旦個市唔炒上轉為炒落，滙控能起到一定防守作用。近幾個月滙控股價每逢落到63至64元水平均見不俗承接力，建議可作分段收集。

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