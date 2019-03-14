林嘉麒：保留實力　等爆邊再順勢入市

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指在周二裂口高開後，技術走勢短線形成「島形底」，儘管周三恒指出陰燭，指數一度回至20天線水平，但在尾段U盤時間重上28,800點及10天線水平，島形底走勢更明顯，反映有心人的行動。撇除基本因素，恒指重上29,000點或再試年內高位的機會確是增加了，但我們仍要審慎行動。



周二曾提及，恒指短期未能收復裂口的話，短線需要變得謹慎，熊二反彈或已完成，要準備看淡。不過，大市迅即連續兩日企於10天線以上，一改早前劣勢，是否要即刻轉口風？也是言之尚早。事實上，島形底是利好後市的信號，但也要消息配合才會反彈，而且順勢而行，有重大好消息才出手的機會仍在。



首先，周三凌晨英國國會再為脫歐方案投票。儘管周二國會否決了首相文翠珊的修改方案，英鎊反而在低位反彈，投資者似未懼英國脫歐消息。不過，新一輪投票一旦通過「硬脫歐」的話，投資者避險情緒有可能大大升溫。



由於投票前，未會有太多人想過會通過硬脫歐，一旦事與願違，英鎊走勢或會拖垮歐洲市場，故我們要時刻小心。當然，一旦再被否決，在延遲脫歐、二次公投等可能的情況下，英國脫歐程序又可以再拖，市場會再度觀望，英鎊又可以再炒波幅，股市同樣走區間。因此，脫歐結果未是全部，有過程才是重要。



另外，恒指周三維持島形底的同時，成交也回落至1,000億元以下，反映觀望的心態。筆者認為，現時處於如箭在弦的情況上，投資者於熊二反彈位(即29,000點)遲遲不行動，不沽也不買，反映觀望情緒很濃，皆因負擔不起中美貿易關係的改變。



雖然中美貿易關係由相互加徵關稅、到去年十二月設了第二關稅期限、再到延期，甚至是月內兩國元首見面等等，消息是已知道的，結果卻每次令投資者在判斷上也有差別。君子不立危牆之下，投資者亦是。



故此，多次中美消息出來以後，大市仍會走一段路，因為消息出現後，投資者才行動。同樣，大市在此位置上等待後，有利好消息的，市仍會升；有壞消息的，市會跌。大戶的行動是延後，既然如此，散戶亦可跟隨。



散戶彈藥有限，有子彈才可入場玩，仍建議大家先行獲利，現金為主。當大市有壞消息，可避開了跌市，並有現金作日後部署；當有重大好消息，大市爆邊，大戶行動了，高追雖較蝕底，但高追有理，到時可再入場跟一轉順風車。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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