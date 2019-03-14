【名家筆陣】賴錦權：公司業績外洩　誰是輸家？

3月初發生了上市公司業績外洩的事件。一家手遊股未公布全年業績之前，所聘用的公關公司提早在早上，於其管理的網絡平台披露全年業績，若干香港媒體也有刊登。公司管理層知悉之後，立即在當天上午11時47分向聯交所申請短暫停牌。



不過，停牌前的早上交易時段，公司股價曾被炒高2.4%。雖然業績理想，但在分別刊發澄清公告及全年業績公告後，復牌股價反而下挫逾一成。



今次業績外洩事件誰是誰非很難作出判斷。但根據《上市規則》第13.45條規定，公司必須在刊發全年或中期業績前，董事有責任確保所有敏感資料保密。即使公司在業績公布後發布公關訊息、新聞發布會直播或召開業績公布記者會，公司必須將業績公告上傳到港交所「披露易」網站，才可以公開披露相關財務及業績訊息。



今次事件觸發公司需要停牌，但業績外洩令部分投資者偷步獲利，對其他投資者出現不公平的現象，尤其是復牌後股價大挫，導致有股民蒙受損失！



《證券及期貨條例》規定內幕消息須以公眾能平等、適時及有效地取得的披露方式作出，業績外洩嚴重影響香港國際金融中心地位，無論公司或股東都是受害者。雖然責任大多歸咎於一些外聘公司，例如財經印刷公司或公關公司，或協助公司發布業績的財經網站、報章或其他渠道等，但公司都必須有一套嚴密的監控措施，應該如何發布相關業績訊息。



根據《上市規則》第2.07C條規定，上市公司必須通過聯交所「披露易」網站去刊發業績公告及通函，證監會也曾在2016年3月發出企業規管通訊，要求上市公司以其他渠道發放公司公告或業績，都必須與「披露易」同步，否則就視為違反上市規則及證券條例。



如何加強業績及敏感資料包括內幕消息的保障，內部監控的角色非常重要，無論是公司本身或外聘第三方，純粹簽署保密協議是不足夠的。



因為現時資訊科技黑客當道，黑客入侵也很容易盜取相關業績敏感資料，然後作出不合法的披露。因此無論公司內部監控或資訊科技的保安系統，公司也需要大大提升其企業管治質素。



此外，一些公司在多個地方上市，內幕消息披露及業績披露必須同時進行，又或者例如母公司在美國上市，子公司在香港上市，因時差問題，或者公司同時有A股及H股在內地及香港上市，也會出現披露時間不一致的情況。



如果在內地或美國刊發了內幕消息，但香港未能及時刊發，需向聯交所申請停牌，因此無論證監會或聯交所作為規管上市公司的監管機構，必須嚴正調查業績外洩原因，適當的時候對上市公司或外聘機構作出警告或者處罰，以保障股東及投資者的權益，否則輸家將會是整個香港！



賴錦權

香港上市公司公司秘書、大學碩士課程兼任講師



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm