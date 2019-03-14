鄧澤堂：政治風險增　後市添憂

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，英國國會下議院在當地時間周二傍晚就首相文翠珊提出的脫歐協議新修訂草案進行表決，結果以391票對242票大比數否決。市場在表決進行前已預期協議將被否決，而歐盟委員會主席容克亦警告，若英國下議院仍不通過脫歐協議，英國脫歐可能無法實現。



修訂草案被否決後，英國國會仍將要繼續表決是否在無協議下脫歐，若仍然被否決，就會在周四表決延遲原本於3月29日的脫歐限期。



現時恒指多次挑戰29,000點關口都未能守穩，如果往後英國脫歐情況持續有變數，到踏入4月份，可能會引發新一輪下跌，故投資者後市仍然要密切留意外圍因素，請保持警覺，提防政治風險再出現時，恒指會回到27,800點之下的風險。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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