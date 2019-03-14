i Talk：串流音樂經營受困版權費

音樂串流平台興起，嚴重衝擊實體唱片銷情。但串流平台就算做大也不易經營，不時就版權費問題與唱片公司周旋。



去年美國總統特朗普簽署《現代化音樂法案》(The Music Modernization Act，MMA)，修訂當地版權法第115條，如簡化音樂版權授權流程，讓創作人更易在網上串流平台中賺取收入。



原以為法案會緩和平台與音樂人的關係，但上星期Spotify、Google、Pandora和Amazon分別提出訴訟，反對美國版權版稅委員會(Copyright Royalty Board，CRB)上調版稅費用，只有Apple Music不提出反對。



CRB上月提出新版權費，包括表演權和機械權版稅從總收入押取12.3%，佔總內容成本23.1%。這決定是基於CRB去年1月的建議，未來5年內串流平台需向版權方支付43.8%版稅，即2022年版稅支出佔總收入由10.5%增至15.1%。



串流平台跟版權人分成的方式，根據播放次數收費，每年按消費物價指數(CPI)決定來年的定價方式。去年CRB定下每次非訂閱和訂閱服務的版稅，分別0.0018美元和0.0023美元。



英國記者David McCandless公布截至去年3月的資料，發現不少串流平台付給版權人的分帳還未達到CRB要求。如Pandora、YouTube支付每次播放版稅不足0.0018美元。



無論數據或官司反映，版權方為創作人爭取更高收入，串流平台則盡可能壓低成本。自從串流平台興起，雙方愈見分歧。歌手Taylor Swift曾因不滿Spotify提供免費試聽服務，一怒之下將所有專輯全線下架。音樂公司Wixen在2017年控告Spotify未經授權使用旗下歌手歌曲。



即使分歧再大，雙方關係漸變互惠互利。音樂人過去賴以維生的唱片市場萎縮，串流平台取代成主流。但串流平台競爭激烈，音樂不夠多會流失用戶。



艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth