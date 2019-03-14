陳蓓敏：內險板塊仍有上升空間

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，埃塞俄比亞空難事件，涉事型號的波音737 MAX 8紛紛被不同國家發出停飛令。波音股價於美國跌幅溫和，兩日合共跌11%，顯示美國投資者表現冷靜。該型號已在短短五個月內出現第二次墜機，難以解說為意外。道指短線於25,500點水平爭持，市場對貿易談判結果仍有憧憬。



英國國會下議院以大比數否決脫歐協議，英國距離正式脫歐生效日期即3月29日愈來愈近，過渡期尚有21個月。無論硬脫歐否或是延遲脫歐，皆如工黨批評「一片混亂」。



本周滬綜指重新上企3,000點關口，而港股受惠外圍做好，周二裂口高開，並重上10天線，在28,500至28,800點上落。



龍頭內險股公布業績優異，再加上公布有回購A股行動，配合內地A股回暖，令投資者投以信心一票，仍有上望空間。周初因內地房地產稅將起草立法，即把內房板塊壓下。不過，受全國首套房貸款平均利率連續三個月回落和績優推動，部分內房股又隨即起舞，短線仍有尋寶空間。



中興通訊(00763)公告，控股股東中興新通訊將有減持A股行動，涉及不超過3%股份。中興股價年初至今已累升逾七成，股東現在高位減持，震盪難免，短線料尋找支持，宜審慎。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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