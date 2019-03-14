金曹：MSCI中國指數攻略

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，周一港交所(00388)公布，已經與MSCI簽訂協議，計劃在獲得監管批准後，因應市況推出MSCI中國A股指數的期貨合約。如果成事，這可說是香港投資市場的大事。



MSCI決定將A股在指數的納入因子由5%提高至20%，將分三階段落實。滙豐預計，未來5至10年將吸引超過6,000億美元(約4.68萬億港元)的外資將流入A股市場，有些外資大行更預言流入資金會超過1,000億美元。



從本港每天經滬港通及深港通路徑買賣A股的金額也從年初約200億元人民幣，大升至600億元人民幣，可以預見5月之後，本港使用人民幣買賣A股的金額高於港幣金額，會逐漸變成常態。



根據協議，MSCI同意授權期交所使用MSCI中國A股指數以推出期貨合約，該合約將為透過滬深港通參與中國內地股票市場的投資者提供有效的配套風險管理工具。投資界向來有「套期保值」的做法，即大手買入股票之後，用作較長線的投資，而短線使用股指期貨鎖定利潤或對沖下行風險



MSCI中國A股指數涵蓋可透過滬深港通買賣交易的大型及中型A股，而當MSCI於2019年11月完成整個納入A股程序後，MSCI中國A股指數預計將會包括421隻A股，MSCI中國A股指數將會代表MSCI新興市場指數的A股部分。



具體操作可買入有持續盈利及派息的的現貨組合，如本港上市的騰訊(00700)、中國平安(02318)、中國人壽(02628)、招行(03968)、建行(00939)及中國移動(00941)等，即現貨投資自己最有把握及熟悉的股票組合，不熟不買。而當正股組合出現技術超買時，沽出MSCI中國期貨，這就可以同時對沖人民幣匯價及一籃子A股指數下跌的風險。



由於大基金持貨量多，加上如果露牌沽貨會影響市場情緒，而沽出期貨對沖可以快速隱密進行，只要選的組合能跑贏指，同時持有現貨及期貨組合，現貨組合贏的多於期貨，在期貨到期日拆倉，保持盈利。



在美國有MSCI中國交易所上市基金(ETF)，代號MCHI，每日成交金額超過6億美元，交投活躍。如果有MSCH中國期貨，專業基金也可以捕捉香港及美國市場出現極端驚慌或貪婪情緒時，以低折讓價買入期貨，或溢價沽出現貨進行套戥，待期指結算時拆倉套利。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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彭偉新：中石化有望持續反彈勢頭

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股經過上周五急跌至250天線水平後，本周作出反彈，暫時相信250天線的支持力不俗。不過，外圍仍然有較多不明確性，而且港股已累積較大升幅，相信要在現水平再有更大上升空間會較為困難。



由於恒指未有失守250天線，料暫時不會出現轉勢，而計算由現水平反彈目標，只能以恒指去年歷史高位33,484點跌至去年10月低位24,540點的跌浪總跌幅61.8%，即恒指上望30,067點水平。因此，在上望空間較少下，短期走勢會變得較為反覆。



國際油價相信短線仍有上升的空間，尤其是油組預期會延長減產協議外，美國亦調低了今年的油產量，令到油價仍然有反彈機會。若整體油價能企穩在56美元以上，對於中國石化(00386)會有非常正面的幫助。



中石化股價於去年5月升上最高位8.35元見頂後，便出現回調及形成了一浪低於一浪的走勢，股價向下跌穿所的移動平均線，在跌至5.37元後才作出反彈，除成功收復了100天及50天線的阻力外，更已收復了整個跌浪總跌幅的38.2%，預期股價仍可進一步反彈。



若以整個跌浪總跌幅的61.8%作為目標，中石化可上望7.25元。建議可於現價吸納，若失守50天線6.36元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)





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楊俊文：大戶成功收割 短線見頂

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，在2月25日，為今年恒指首次升穿29,000點，當時期指頭十大戶的淨好倉有約14,000張。其後大市一直在29,000點附近上上落落，淨好倉張數至本月八日已減至3,800張，是去年尾12月28日左右的數字，當時恒指處於25,500點水平。



此數字減少，意味着大戶已成功在這3,500點升幅中進場1萬張，獲利及離場，可謂大賺特賺。大戶由2月25日減倉離場，指數一直在高位上落至今已有兩周時間，可以預見減倉很快會告一段落。



減倉後，大戶會否又加倉，仍屬未知之數，惟普遍減倉後都難以再向上突破。當然，如果突然有利好消息刺激則另作別論。向上動力沒有了，向下的機會則增加，原本在高位出貨的支持力消失後，慢慢會變成下跌容易上升難。



其實現時美國停加息、中美貿易戰有望解決、中央政策支持及港元轉弱等消息幾乎都一面倒利好，很可能暗示大市短線頂部已見。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)



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鄧澤堂：政治風險增 後市添憂

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，英國國會下議院在當地時間周二傍晚就首相文翠珊提出的脫歐協議新修訂草案進行表決，結果以391票對242票大比數否決。市場在表決進行前已預期協議將被否決，而歐盟委員會主席容克亦警告，若英國下議院仍不通過脫歐協議，英國脫歐可能無法實現。



修訂草案被否決後，英國國會仍將要繼續表決是否在無協議下脫歐，若仍然被否決，就會在周四表決延遲原本於3月29日的脫歐限期。



現時恒指多次挑戰29,000點關口都未能守穩，如果往後英國脫歐情況持續有變數，到踏入4月份，可能會引發新一輪下跌，故投資者後市仍然要密切留意外圍因素，請保持警覺，提防政治風險再出現時，恒指會回到27,800點之下的風險。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)



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莫開偉：槓桿炒股風險要警惕

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，最近A股行情持續高漲，蟄伏幾年的場外配資公司又重出江湖，催生了場外配資槓桿炒股的異常活躍，將靜寂了很長時間的A股市場又掀起陣陣波瀾。



眼下的場外配資，又令人聯想到2015年上半年股災來臨之前的「瘋狂」情形。據Wind提供的數據顯示，在2月11日至21日期間，滬深兩市融資餘額實現了九連升，兩融餘額為7,596.02億元人民幣，較2月1日增長426.51億元人民幣，增幅達5.95%。



目前這波場外配資的行情，具有更為明顯的危險特徵：一是槓桿更高，主要表現在股民8至10倍配資槓桿成為主流，15至20倍配資槓桿也不稀少，將整個參與炒股的資金放大了數10倍。



二是監管更鬆，主要是目前對這些場外配資公司蠢蠢欲動的配資行為沒有引起監管部門的足夠重視；而且中證監發布的《證券公司交易信息系統外部接入管理暫行規定》公開徵求意見稿，表明券商的股票交易接口不久之後有可能重新放開外部對接，這在很大程度上引發場外配資公司的錯覺。



三是參與者風險意識更弱，參入人群中絕大部分都是中小散戶，技術差，以跟着微信群買票為主，90%以上是韮菜，難以控制好倉位，很難有止盈止損的能力。



至於股民高槓桿配資主動，主要緣於缺乏對股市走勢的準確判斷。儘管目前外部環境比如中國貿易關係有呈改善迹象，但還沒有最後確定；國家經濟環境依然較為嚴峻，實體經濟距離恢復正常生產經營區間或盈利區間仍有較長的路要走。而且大量配資公司為了規避自身風險，大都設定了預警線和強制平倉線，虧損達到60%會被發送短訊提醒，虧到80%就會被強制平倉。因此，如果高槓桿配資就意味着虧得更大，「死」得更快，到時真的就欲哭無淚了。



基於此，筆者還是提醒廣大中小股民，面對當前這波A股持續上漲行情，還是要保持理性和冷靜的態度，千萬不能見行情上漲就迷失了自我，缺乏對股市風險的足夠認知；「前事不忘後事之師」，好了傷疤不能忘了痛，在場外配資上一定要謹慎從事，即便要參與配資，也應根據自身的風險承受能力，進行低槓桿配資。惟有如此，才不會重蹈2015年高槓桿配資的覆轍；同時可為A股市場的平穩發展夯實基石，實現大多數股民的財富夢想。



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溫灼培：死結未解累歐元英鎊

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，本周二至周四連續三天，英國國會就不同的英國脫歐方案一一作出投票，令整個外匯市場均把焦點集中在英鎊身上。對於英鎊，筆者已多次提出，英國是承受不起脫離歐盟單一市場對英國帶來的衝擊，更不用說要硬脫歐。



當中重要的原因是，只要英國與歐盟之間存在着關稅差別，北愛爾蘭與愛爾蘭之間便必須重建關卡，這隨時會觸動北愛脫英情緒，這是英國不能接受。所以筆者一直認為，英國唯一解決現時脫歐鬧劇，是透過二次公投把事情撥亂反正。



假使英國重回歐盟，對英鎊固然利好，可把過去兩年來纏繞着英國的一切不穩定因素一掃而空。同時，對歐元亦屬極大的利好因素。試想當年歐債危機率先引起市場對歐盟這概念的疑惑，繼後更發生英國脫歐事件，令人對歐盟信心盡失。



然而，假若經歷了兩年纏繞後英國最終也乖乖返回歐盟，往後還會有人敢質疑歐盟及歐元的存在嗎？當市場對歐元的基本看法出現重大改變信心重回，可以想像將會對歐元帶來突如其來的推升動力。



所以筆者的想法是，如英國一旦推二次公投，英鎊兌美元有機會重上1.40的同時，不排除歐元也有機會重上1.20水平。



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陳正犖：歐元技術走勢好轉

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，上周歐洲央行維持利率不變，但下調歐洲經濟增長及通脹預測，且預計至少在2019年底之前，利率仍會保持在現水平，改變之前直至夏天的說法。央行同時預告，在今年9月開始為期六季，推出第三輪定向長期再融資操作(TLTRO-III)，到2021年3月結束，每次貸款操作期限為兩年。



央行的鴿派取態，令歐元兌美元上周一度急挫至1.1177。不過，隨着美元因美國多項經濟數據遜預期而回落，歐元近日重上1.1290水平，接近歐洲央行議息前水平。歐央行鴿派取態的程度，較市場原先預期的更甚，我們推遲歐央行加息時間預測至2021年第1季，有機會利淡歐元後市。



但值得留意的是，聯儲局或待至6月和9月才加息，並可能最快於7月份結束縮表政策，有機會利淡美元，為歐元帶來支持。至於中國刺激經濟措施及今年第三季中國經濟有望回穩，中長線亦有機會令美元轉弱，利好歐元表現。



技術上，年初至今，歐元走勢一浪低於一浪，但隨機指數卻相反，低位一次高於一次，出現底背馳的技術向好形態，料歐元短線或有上望空間，阻力或為1.1448，支持或為1.1187。



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施羅德：

施羅德投資評論員James Molony在東方產經「專家點評」專欄表示，