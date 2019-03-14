彭偉新：中石化有望持續反彈勢頭

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股經過上周五急跌至250天線水平後，本周作出反彈，暫時相信250天線的支持力不俗。不過，外圍仍然有較多不明確性，而且港股已累積較大升幅，相信要在現水平再有更大上升空間會較為困難。



由於恒指未有失守250天線，料暫時不會出現轉勢，而計算由現水平反彈目標，只能以恒指去年歷史高位33,484點跌至去年10月低位24,540點的跌浪總跌幅61.8%，即恒指上望30,067點水平。因此，在上望空間較少下，短期走勢會變得較為反覆。



國際油價相信短線仍有上升的空間，尤其是油組預期會延長減產協議外，美國亦調低了今年的油產量，令到油價仍然有反彈機會。若整體油價能企穩在56美元以上，對於中國石化(00386)會有非常正面的幫助。



中石化股價於去年5月升上最高位8.35元見頂後，便出現回調及形成了一浪低於一浪的走勢，股價向下跌穿所的移動平均線，在跌至5.37元後才作出反彈，除成功收復了100天及50天線的阻力外，更已收復了整個跌浪總跌幅的38.2%，預期股價仍可進一步反彈。



若以整個跌浪總跌幅的61.8%作為目標，中石化可上望7.25元。建議可於現價吸納，若失守50天線6.36元沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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