東方日報B1：港股大幅跑輸A股　北水謀掃平貨

滬深股市偏軟連累港股無運行，恒生指數周三反覆下跌113點，收報28,807點。不過，年初至今A股顯著上揚，外電指今年首季恒指墮後滬綜指的幅度，為2015年來最大，內地投資者或伺機來港「執平貨」，進行短線炒作。事實上，3月以來「北水」透過港股通淨買入超過115億元香港股票，扭轉2月份淨沽出87.7億元的弱勢。



由於2月份A股跑贏包括港股在內全球主要市場，令A股與H股差價進一步擴闊，恒生滬深港通AH股溢價指數於3月7日盤中曾漲至125.43點的逾4個月高位，周三收報122.48點，微升0.36%。



港股方面，恒指周三開市輕微上升後即掉頭向下，最多曾挫230點，低見28,690點，收市跌逾百點；國企指數曾跌96點，低見11,369點，收市跌60點，報11,405點，與恒指雙雙結束連升兩日走勢。港股總成交縮減至981億元，連續15日成交逾千億元的強勢告終，沽空額148.64億元，沽空比率15.18%。



由於H股較A股有折讓，近期吸引「北水」回流，港股通(滬)及港股通(深)周三合共淨買入3.8億元，為連續3日淨買入，金額超過38.57億元。



其中，上月遭「北水」狂沽的內銀股，成為近期力掃對象。本報統計顯示，3月以來「北水」淨買入逾52億元內銀股，其中工商銀行(01398)及建設銀行(00939)分別淨買入19億元及11.9億元。



建銀國際發表報告指出，近日南下「北水」主要流入金融及通訊服務類股份，內房股則淨流出。今年來獲「北水」狂買入股份，包括吉利汽車(00175)、中信證券(06030)、中國人壽(02628)及中國平安(02318)等。



該行首席策略師趙文利表示，今年來全球股市普遍快速反彈，主要是情緒及估值的修復，惟企業盈利下行壓力尚未充分反映，現時港股估值回升至10.8倍，接近過往幾次估值修復的極限11.5倍。隨着3月後利好因素基本兌現，預計恒指衝高後於29,000點水平將出現回調。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，內地股市已累漲不少，內地資金或先行獲利，並透過港股通轉戰香港市場作短線操作，惟當恒指反彈至29,200點，「北水」隨時反手沽貨。



對於近期內銀股成為「北水」力掃目標，光銀國際董事總經理林樵基表示，A股升得多，H股相對便宜，故吸引「北水」流入，其中內銀股快公布業績，估值亦較A股低。不過，後市續有許多不明朗因素，如中美貿易談判及內地經濟表現，港股難望有大突破，短線料於現水平有500點上下波動。



外電引述交銀國際董事總經理洪灝預期，今年A股有機會跑贏港股。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰更直言，A股「啤打」(Beta)，即對股市波動性的敏感度遠高於港股，意味前者漲跌幅度更大，所以港股無法帶來A股這樣的回報。



此外，法巴資產管理大中華股票主管Caroline Yu Maurer亦說：「出現快牛行情時，香港股市通常都跑不過內地，因為散戶佔六成的A股更受市場情緒驅動，投資者相對不受估值約束，而香港市場七成為機構投資者，他們永遠不會買入高估的市場。」



港股美國預託證券(ADR)早段做好，滙豐控股(00005)報64.42元，較港收市高0.02元；香港交易所(00388)報273.42元，低1.98元；騰訊控股(00700)報358.91元，高0.51元。若按比例計，相當恒指升60點。



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