楊俊文：大戶成功收割　短線見頂

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，在2月25日，為今年恒指首次升穿29,000點，當時期指頭十大戶的淨好倉有約14,000張。其後大市一直在29,000點附近上上落落，淨好倉張數至本月8日已減至3,800張，是去年尾12月28日左右的數字，當時恒指處於25,500點水平。



此數字減少，意味着大戶已成功在這3,500點升幅中進場1萬張，獲利及離場，可謂大賺特賺。大戶由2月25日減倉離場，指數一直在高位上落至今已有兩周時間，可以預見減倉很快會告一段落。



減倉後，大戶會否又加倉，仍屬未知之數，惟普遍減倉後都難以再向上突破。當然，如果突然有利好消息刺激則另作別論。向上動力沒有了，向下的機會則增加，原本在高位出貨的支持力消失後，慢慢會變成下跌容易上升難。



其實現時美國停加息、中美貿易戰有望解決、中央政策支持及港元轉弱等消息幾乎都一面倒利好，很可能暗示大市短線頂部已見。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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