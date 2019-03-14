莫開偉：槓桿炒股風險要警惕

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，最近A股行情持續高漲，蟄伏幾年的場外配資公司又重出江湖，催生了場外配資槓桿炒股的異常活躍，將靜寂了很長時間的A股市場又掀起陣陣波瀾。



眼下的場外配資，又令人聯想到2015年上半年股災來臨之前的「瘋狂」情形。據Wind提供的數據顯示，在2月11日至21日期間，滬深兩市融資餘額實現了九連升，兩融餘額為7,596.02億元人民幣，較2月1日增長426.51億元人民幣，增幅達5.95%。



目前這波場外配資的行情，具有更為明顯的危險特徵：一是槓桿更高，主要表現在股民8至10倍配資槓桿成為主流，15至20倍配資槓桿也不稀少，將整個參與炒股的資金放大了數10倍。



二是監管更鬆，主要是目前對這些場外配資公司蠢蠢欲動的配資行為沒有引起監管部門的足夠重視；而且中證監發布的《證券公司交易信息系統外部接入管理暫行規定》公開徵求意見稿，表明券商的股票交易接口不久之後有可能重新放開外部對接，這在很大程度上引發場外配資公司的錯覺。



三是參與者風險意識更弱，參入人群中絕大部分都是中小散戶，技術差，以跟着微信群買票為主，90%以上是韮菜，難以控制好倉位，很難有止盈止損的能力。



至於股民高槓桿配資主動，主要緣於缺乏對股市走勢的準確判斷。儘管目前外部環境比如中國貿易關係有呈改善迹象，但還沒有最後確定；國家經濟環境依然較為嚴峻，實體經濟距離恢復正常生產經營區間或盈利區間仍有較長的路要走。而且大量配資公司為了規避自身風險，大都設定了預警線和強制平倉線，虧損達到60%會被發送短訊提醒，虧到80%就會被強制平倉。因此，如果高槓桿配資就意味着虧得更大，「死」得更快，到時真的就欲哭無淚了。



基於此，筆者還是提醒廣大中小股民，面對當前這波A股持續上漲行情，還是要保持理性和冷靜的態度，千萬不能見行情上漲就迷失了自我，缺乏對股市風險的足夠認知；「前事不忘後事之師」，好了傷疤不能忘了痛，在場外配資上一定要謹慎從事，即便要參與配資，也應根據自身的風險承受能力，進行低槓桿配資。惟有如此，才不會重蹈2015年高槓桿配資的覆轍；同時可為A股市場的平穩發展夯實基石，實現大多數股民的財富夢想。

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