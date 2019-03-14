溫灼培：死結未解累歐元英鎊

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，本周二至周四連續三天，英國國會就不同的英國脫歐方案一一作出投票，令整個外匯市場均把焦點集中在英鎊身上。對於英鎊，筆者已多次提出，英國是承受不起脫離歐盟單一市場對英國帶來的衝擊，更不用說要硬脫歐。



當中重要的原因是，只要英國與歐盟之間存在着關稅差別，北愛爾蘭與愛爾蘭之間便必須重建關卡，這隨時會觸動北愛脫英情緒，這是英國不能接受。所以筆者一直認為，英國唯一解決現時脫歐鬧劇，是透過二次公投把事情撥亂反正。



假使英國重回歐盟，對英鎊固然利好，可把過去兩年來纏繞着英國的一切不穩定因素一掃而空。同時，對歐元亦屬極大的利好因素。試想當年歐債危機率先引起市場對歐盟這概念的疑惑，繼後更發生英國脫歐事件，令人對歐盟信心盡失。



然而，假若經歷了兩年纏繞後英國最終也乖乖返回歐盟，往後還會有人敢質疑歐盟及歐元的存在嗎？當市場對歐元的基本看法出現重大改變信心重回，可以想像將會對歐元帶來突如其來的推升動力。



所以筆者的想法是，如英國一旦推二次公投，英鎊兌美元有機會重上1.40的同時，不排除歐元也有機會重上1.20水平。

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