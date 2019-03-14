陳正犖：歐元技術走勢好轉

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，上周歐洲央行維持利率不變，但下調歐洲經濟增長及通脹預測，且預計至少在2019年底之前，利率仍會保持在現水平，改變之前直至夏天的說法。央行同時預告，在今年9月開始為期六季，推出第三輪定向長期再融資操作(TLTRO-III)，到2021年3月結束，每次貸款操作期限為兩年。



央行的鴿派取態，令歐元兌美元上周一度急挫至1.1177。不過，隨着美元因美國多項經濟數據遜預期而回落，歐元近日重上1.1290水平，接近歐洲央行議息前水平。歐央行鴿派取態的程度，較市場原先預期的更甚，我們推遲歐央行加息時間預測至2021年第1季，有機會利淡歐元後市。



但值得留意的是，聯儲局或待至6月和9月才加息，並可能最快於7月份結束縮表政策，有機會利淡美元，為歐元帶來支持。至於中國刺激經濟措施及今年第三季中國經濟有望回穩，中長線亦有機會令美元轉弱，利好歐元表現。



技術上，年初至今，歐元走勢一浪低於一浪，但隨機指數卻相反，低位一次高於一次，出現底背馳的技術向好形態，料歐元短線或有上望空間，阻力或為1.1448，支持或為1.1187。

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