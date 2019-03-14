國泰航空燃油對沖再蝕14億　五年輸256億

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布2018年度業績，當中燃油對沖再錄虧損14.45億港元，5年累積蝕逾256億元。集團主席史樂山預警今年營商環境仍然充滿挑戰，競爭依然激烈。



儘管公司2018年錄得23.45億元盈利，但史樂山在業績報告中指出，去年面對競爭激烈、油價上升，以及下半年美元走勢強勁對其收入淨額構成不利影響，營運環境依舊困難。



史樂山周三出席業績記者會時，展望今年營商環境仍充滿挑戰。他預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受最大影響，這些因素將使客運及貨運業務受壓。



早年曾表明不做廉價航空業務的史樂山，於記者會上多次被追問擬收購香港快運航空事宜，他「自打嘴巴」指市場持續變化，而國泰亦從無說過不拓展廉航業務。



此外，業績報告指，油價連升10個月，去年國泰航空及國泰港龍航空的燃油成本總額(未計燃油對沖的影響)按年大幅增加31.1%。燃油成本淨額是公司最大的成本，佔去年營業成本的30.9%。再者，香港國際機場的擠塞問題及大中華區的航空管制，亦為公司帶來開支。



證券界亦不看好國泰前景，信誠證券聯席董事張智威指，即使預期未來燃油對沖的負面影響緩和，惟公司仍要面對眾多不明朗因素。他解釋，基於環球經濟增長減慢，中美貿易摩擦尚未得到解決，國泰貨運業務的陰霾未散，該公司貨運量亦已連跌3個月，前景仍備受挑戰。



他亦提到，國泰客運業務多年來受廉航的打擊很大，即使最終能收購香港快運業務，相信短期內亦難對國泰帶來貢獻。他重申，不宜對國泰前景存厚望，更形容其為「雞肋」，建議投資者不如買入中資航空股。



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