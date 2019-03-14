【早晨評論精點】鄧澤堂：政治風險增　後市添憂

財經評論：股樓高企經濟弱 走資風險莫輕視

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古勝：滙控依然啱穩陣派

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鄧澤堂：政治風險增 後市添憂

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楊俊文：大戶成功收割 短線見頂

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莫開偉：槓桿炒股風險要警惕

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溫灼培：死結未解累歐元英鎊

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金曹：MSCI中國指數攻略

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林嘉麒：保留實力 等爆邊再順勢入市

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賴錦權：公司業績外洩 誰是輸家？

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