【北水回流】港股顯著落後A股　大媽部署執平貨

年初至今內地A股顯著上揚，外電指今年首季恒指墮後滬綜指的幅度，為2015年以來最大，內地投資者或伺機來港執平貨，進行短線炒作。事實上，3月以來「北水」透過港股通淨買入超過115億元香港股票，扭轉2月份淨沽出87.7億元的弱勢。



2月份A股跑贏包括港股在內全球主要市場，令A股與H股差價進一步擴闊，恒生滬深港通AH股溢價指數於3月7日盤中曾漲至125.43點的逾4個月高位，周三(13日)收報122.48點，微升0.36%。



由於H股較A股有折讓，近期吸引「北水」回流，港股通(滬)及港股通(深)周三合共淨買入3.8億元，為連續三日淨買入，金額超過38.57億元。



其中，上月遭「北水」狂沽的內銀股，成為近期力掃對象。《東網》統計顯示，3月以來「北水」淨買入逾52億元內銀股，其中工商銀行(01398)及建設銀行(00939)分別淨買入19億元及11.9億元。



建銀國際發表報告指出，近日南下「北水」主要流入金融及通訊服務類股份，內房股則淨流出。今年來獲「北水」淨買入的十大股份，包括吉利汽車(00175)、中信證券(06030)、中國人壽(02628)、中國平安(02318)、中國鐵塔(00788)、中國太保(02601)、海通證券(06837)、香港交易所(00388)、碧桂園服務(06098)及交通銀行(03328)。



該行首席策略師趙文利表示，今年來全球股市普遍快速反彈，主要是情緒及估值的修復，惟企業盈利下行壓力尚未充分反映，現時港股估值回升至10.8倍，接近過往幾次估值修復的極限11.5倍。隨着3月後利好因素基本兌現，預計恒指衝高後於29,000點水平將出現回調。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，內地股市已累漲不少，內地資金或先行獲利，並透過港股通轉戰香港市場作短線操作，惟當恒指反彈至29,200點，「北水」隨時反手沽貨。再者，MSCI明晟調高A股的權重，H股於MSCI中國指數及新興市場指數的佔比會調低，屆時被動基金需買A沽H，故投資者莫期望A、H股差價會大幅收窄，反而A股主題板塊選擇較多，基金普遍寧願買A股。



●內銀估值吸引

對於近期內銀股成為「北水」力掃目標，光銀國際董事總經理林樵基亦表示，A股升得多，H股相對便宜，故吸引「北水」流入，其中內銀股快公布業績，估值亦較A股低。不過，後市始終續有許多不明朗因素，如中美貿易談判結果及內地首季經濟表現，港股難望有大突破，短線料於現水平有500點上下波動。



外電引述交銀國際董事總經理洪灝預期，今年A股有機會跑贏港股。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰更直言，A股「啤打」(Beta)、即對股市波動性的敏感度遠高於港股，意味前者漲跌幅度都會更大，所以港股無法帶來A股這樣的回報。



此外，法巴資產管理大中華股票主管Caroline Yu Maurer亦說：「出現快牛行情時，香港股市通常都跑不過內地，因為散戶佔六成的A股更受市場情緒驅動，投資者相對不受估值約束，而香港市場七成為機構投資者，他們永遠不會買入高估的市場。」



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