【市前重點睇】道指收升148點　波音喘穩

●美匯指數回落至96.5水平，離岸人民幣(CNH)企6.70，港匯企7.849，歐元漲至1.133，英國議會否決硬脫歐，英鎊曾漲逾2%，高見1.3381，圓匯企111.17。金價升穿1,310美元。布油高見67.76美元，紐油飆逾2%，最新企58.3美元水平。道指期貨向好。



●道指收報25,702點，升148點或0.58%；標指收報2,811點，升19點或0.7%；納指收報7,643點，升52點或0.69%。 https://bit.ly/2VX0Qir



-特朗普下令美國即時停飛所有波音737 MAX 8及MAX 9客機，直至另行通知；波音收市回升0.4%。



●港股ADR指數收報28,878點，升70點。



●美國10年期國債孳息率升1.97個點子，報2.6213厘。



●美國1月份耐用品訂單意外升0.4%，符預期。



●紐約4月期油收報每桶58.26美元，升2.4%。布蘭特期油收報每桶67.55美元，升1.3%。



-距離履行承諾的截止日期僅剩幾周，俄羅斯據悉只接近完成OPEC+石油減產目標的一半。



●紐約4月期金收報每安士1,309.3美元，升0.9%，創本月最高收市價。



●英國富時100指數收報7,159點，升8點或0.11%；德國DAX指數升48點或0.42%，收報11,572點；法國CAC指數收報5,306點，升36點或0.69%。



●國議會否決無協議脫歐，為推遲脫歐和重修脫歐協議打開了大門。英鎊兌美元一度飆2%升至去年6月高。



-傳文翠珊計劃要求歐盟將3月29日的脫歐截止日延後約兩個月。

-高盛預計，假如英國脫歐推遲，英鎊兌歐元將升至3年高點。

-英國財政部下調經濟增長預測，2019年經濟增長預期從1.6%下調至1.2%



●中國提高壞帳容忍度以刺激對小微企業放貸，單戶授信總額1,000萬元人民幣及以下的普惠型小微企業貸款，不良率容忍度放寬至不高於各項貸款不良率3個百分點。



●傳中國監管層據悉要求券商排查配資風險、規範外部接入。



●中國聯通去年盈利飆4.5倍，至101.97億元人民幣，勝預期；今年對5G試驗的資本支出預算高達80億元人民幣。



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