【股民熱話】香港頻見走資　對港股有何影響？

最近港元匯價呈弱勢，並觸及弱方兌換保證7.85，繼3月9日在市場買入15.07億港元後，金融管理局近日再買入39.25億港元，以捍衞聯繫匯率。香港銀行體系周四戶口結餘降至約709億港元。到底頻見走資，對港股後市表現有何啟示？



首先，本輪先後兩次走資，金管局已在市場買入合共約54億港元。觀乎對上一次資金流走周期，即2018年4至8月，期間金管局先後出手27次，合共買入1,034億港元。如是者，本輪走資潮，會唔會一兩日貨走就完，大家心裏有數。



再看看港元拆息略見上升，由於時近季末資金較緊張，若港元拆息持續趨升，有助冷卻套息活動。事實上，今年歐、美央行均先後發出鴿派言論，加上中美貿易談判有望取得一定成果，以及中國資本市場在官方採取多項穩增長以及外資流入下表現反覆向好，總體上未見資金有大舉流出香港的意圖，暫以套息活動看待較為洽當，而嚴格而言，銀行間結餘下降，將慢慢提供基礎予港元利率正常化，這也是意料之內。



隨着銀行體系結餘額會進一步下降，理論上港元拆息會有上調壓力，變相會拉高港息，影響企業借貸成本和樓市表現。之不過，暫時而言，從美息的走向來看，實在不見得港息有好大的上調空間，故對債務人士而言，管理利率開支風險是必須，但暫毋須過慮。



另一方面，銀行間結餘也是抗風險能力的一項指標，持續縮減一定程度會讓市場擔心貨幣防守能力。當然，後續環球金融市場的發展，中國經濟會否硬着陸，香港經濟增長放緩的速度，宜綜合觀察，理性評估匯率風險，暫觀牌面毋須過分擔憂。



總括而言，本輪金管局已兩次入市的消息，暫對港股影響有限。事實上，過去的數據亦顯示，銀行體系結餘變化與恒生指數未有必然關係。必須一再強調的是，不能單單看走資一項因素，還須綜合評估環球、中國及香港的經濟情況，以及企業盈利表現，來作風險評估，才可下判語。



東方產經專欄作者帥哥



金管局再出手買入39.25億港元捍聯匯

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金管局出手買港元捍聯匯 料陸續有來

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