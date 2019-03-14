【大戶動向】基金積極增持房託　睇實領展

美國聯儲局將於下周議息，市場關注當局對最新經濟及利率的預期。事實上，聯儲局自去年底開始頻頻放鴿，加息周期似已近尾聲，高息股吸引力再現。由近期資金流向所見，似乎基金亦趁近日股市調整密密吸納房託基金(REITs)。(房產基金板塊表現：https://bit.ly/2HjJFU6 )



權益披露資料顯示，摩根大通亦於上周五(3月8日)增持領展房產基金(00823)約3,638萬股，場內每股平均價87.6592元，好倉持股量由4.82%增至6.55%，估計涉資約31.89億元。



另外，置富產業信託(00778)本周一亦獲施羅德增持71萬股，場內每股平均價9.8848元，持股量由10.98%增至11.02%，估計涉資約704萬元。



事實上，本地地產市道仍然暢旺，除咗住宅之外，商廈、商場等的租金上升，為收租股及REITs提供可觀收入。另外，REITs業務以香港為主要市場，受整體環球宏觀經濟影響有限，企業盈利相對穩定，難怪備受基金大戶青睞，相信基金價格在資金捧場下，有望再上一層樓。



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

