中譽集團出售澳洲礦區權益

中譽集團(00985)公布，公司附屬公司擬向Kombi Mining Pt及Bentley Resources Pte，出售CST Minerals Australia Pty全部已發行股本及貸款，收購價為1澳元，貸款轉讓按金為100萬澳元。



於2019年2月28日，該貸款本金及未付利息合共為約2.62億澳元。



集團預期出售將錄得不少於1,500萬澳元之收益，所得款項淨額估計約2,300萬澳元，擬用於一般營運資金。



上述擬出售公司擁有澳洲昆士蘭西北部Mount Isa區Lady Annie營運，主要包括Lady Annie採礦區、Mount Kelly採礦區及Mount Kelly選治廠及礦權區。Mount Isa Inlier蘊藏數個已探明的氧化及硫化銅礦資源，以及數個銅及鋅、鉛及銀礦藏。



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