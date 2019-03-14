亞洲股市：日股漲逾200點　富士通升1%

美股做好；亞洲主要股市跟升，日本日經225指數早段上漲215點或1%，報21,503點。



板塊方面，能源股抽升3.5%，通訊服務股升近2%，金融股升1.2%。個股中，三井造船飆4%，軟銀升3%，安川電機及第一生命齊升逾2%，日產汽車升1.3%。



富士通升逾1%。公司擬回購最多70萬股股票。



經營生鮮食品超市Japan Meat上半年營業利潤按年增4.5%；股價反跌3%。



機床製造商Okuma跌2%。瑞穗將其評級由「買入」調升至「跑贏大市」。



南韓首爾綜合指數靠穩，升幅不足1點或0.02%，報2,148點。三星電子升0.4%，Bookook Steel揚升5%，而大東電子工業則跌2%。



澳洲悉尼普通股指數升3點或0.05%，報6,249點。板塊方面，能源及原材料股同升1%，金融股升0.1%。個股中，EML支付及冠軍鐵礦分別升4%及3.7%。

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