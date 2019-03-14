737 Max訂單取消風險上升　波音違約保險成本飆至5年高

綜合外媒報道，俄塞俄比亞空難衝擊波音公司737 Max訂單的可能性正在上升，多家航空公司已表示正重新考慮訂單，涉價約570億美元。



越南廉航VietJet剛於上月將Max訂單增加1倍至200架，價值約250億美元，現在該公司表示要在空難原因查清後再決定未來的計劃。



肯尼亞航空正在評估Max採購方案，並可能改用空中巴士A320。



俄羅斯Utair要先確保安全，才肯接收30架價值36.5億美元的Max飛機中的第1批。



據報，如果波音不能滿足安全方面的要求，南韓大韓航空將被禁止接受波音公司交付的客機；泰國航空也不會考慮按原定計劃採購38架單通道客機。



另外，消息指，印尼廉航獅子航空考慮取消220億美元737訂單，轉投空巴懷抱；中東Flyadeal價值59億美元的訂單亦懸而未決。



而繼加拿大也加入禁飛列後，全球已約50個國家宣布停飛737 MAX飛機，令美國聯邦航空局(FAA)顯得「孤立無援」，總統特朗普周三(13日)終宣布緊急命令，下令美國即時停飛所有波音737 MAX 8及MAX 9客機，直至另行通知。波音公司隨後宣布決定向FAA建議，暫停全球371架波音737 MAX客機運作。



波音股價周三早段持續跌勢，美國停飛令發出後，股價收市喘穩，倒升0.4%。而在投資者對公司訂單的擔憂下，波音公司的違約保險成本(CDS)周三飆升至2013年以來最高水平。



據報，引擎升級版Max已經累計獲得超過5,000份訂單，價值超過6,000億美元。



Cowen分析師Cai von Rumohr發表報告表示，由於737 Max被大範圍禁飛，短期內有關波音的新聞可能愈來愈糟糕，不過他補充，因為波音正準備升級飛行控制軟件，相信沒有重大的長期風險。



券商Raymond James分析師Savanthi Syth在報告中稱，對航空公司1季度業績而言，3月往往是關乎成敗的一個月，因此波音737 Max被停飛，將利淡該機型運營商1季度業績。



然而停飛對美國運營商影響應該較有限，因為美國航空、西南航空和聯合大陸這3家美國航空公司只有72架波音737 Max飛機，佔它們主線機隊只3%。



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