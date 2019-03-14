A股快報：大市走勢反覆　華寶股份漲6%

滬深股市走勢反覆回升，滬綜指最新升9點或0.3%，報3,036點；深成指升9點或0.1%，至9,601點；滬深300升17點或0.46%，至3,741點；創業板指數升4點或0.24%，報1,697點。



板塊方面，石油股升幅擴大至2.3%，水泥股跟升2%，有色金屬、船舶製造及鋼鐵股全線升逾1%，金融股微升0.3%，地產股靠穩。



華寶股份漲6%，公司巨額派現金收到深交所關注函。公司去年淨利潤為11.76億元人民幣，按年增2.41%；期內營業收入按年倒退1.3%。





【09:25】A股快報：四大指數全線低走 電子信息股領跌

內地股市向下走，滬綜指低開13點或0.44%，報3,013點；深成指低開70點或0.73%，至9,521點；滬深300低開13點或0.37%，至3,710點；創業板指數低開17點或1.02%，報1,676點。



板塊方面，電子信息、造紙、電力及傳媒娛樂股全線跌逾1%，金融股跌0.9%，地產股跌0.7%；而釀酒股靠穩，石油股領升0.7%。



中國核建跌1.2%。公司截至2月新簽合同額按年跌13.2%，軍工業務跌62.6%。



華潤三九發盈喜，預期第一季度淨利潤按年升144%至179%。股價仍低開0.6%。



科創板股份續受捧，復旦復華、海南海藥、江蘇陽光、海越能源及天壕環境升停板。



養豬板塊大跌，立華股份、益生股份挫9%。

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