【即市分析】中電煤氣有勢再試高位

東方產經專欄作者桃桃：港股近日升至兩萬九關口前再受阻，相信又要在250日線附近整固一輪後才有力再試。大市表現飄忽，具防守力的公用股吸引力再現，不妨跟隨資金走一轉。



中電控股(00002)去年度業績表現遜色，拖累股價由高位回落，惟近日下試升軌支持兼50日線後現明顯支持，且成交有趨增迹象，股價有機重拾升勢，回吐只要守穩於90元關口樓上，後市仍有望向百元關進發。



至於中華煤氣(00003)將於下周三(20日)公布業績，由於集團過往十一年有10次派紅股，市場憧憬今年亦不例外，相信績前仍吸引資金追捧。其股價周三(13日)創出18.28元的上市新高，14日RSI動力有餘未盡，MACD牛叉再現，技術走勢向好，後市料更上一層樓，目標價先睇20元，20日線支持約18元不宜有失。

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