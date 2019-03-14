【即市分析】醫藥股一沉不起有原因

東方產經專欄作者司慕渢：中資醫藥股自去年中股價見高位後反覆回落，雖然今年初隨大市回升，惟幅度有限，近兩周又再反覆偏軟。板塊表現失去動力，一沉不起，原來大有因由！



事緣自去年下半年開始，內地官方多次強調要下調藥價，多地採購藥物中價大幅下滑，嚴重打擊藥商利潤。周三(13日)又傳來消息，重慶市下周將啟動國家組織藥品集中採購和使用試點工作，預計本次集中採購的25種藥品中，中選價格平均降幅52%，最高降幅達96%，多為常見慢病藥。



老實講，呢個降幅真係好傷，難怪啲醫藥股能醫不自醫，股價沒有大起色。(醫藥器械板塊表現：https://bit.ly/2xsCGVn )



睇睇兩隻藍籌醫藥股表現。石藥集團(01093)現價處13.3元水平，短線支持位在50日線12.8元，一旦失守，可確認年初以來的反彈浪完結，後市有機會再試10元水平承接；向上14.2元阻力大，要以大成交突破，才有望向下一個阻力區16元水平推進。



至於中國生物製藥(01177)，近月股價在6.5至7.2元水平上落，技術指標14日RSI已現疲態，一旦失守50日線6.27元，恐怕也是要再向下尋底，由於短炒波幅細，向下調整空間大，現水平並不值博。



策略上，至少等今年上半年業績公布，全面反映政府藥品採購定價策略對藥企盈利的影響，板塊氣氛始有望撥開雲霧，次季板塊尚有機會再向下試底，即使是優質股，撈貨不用心急，宜靜候次季喺低位出擊的機會。

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