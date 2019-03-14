魚缸通：散戶炒新股賺餐茶

近日恒指徘徊於28,500點至28,880點，當中有唔少藍籌股亦升番唔少。輝立証券旺角分行經理Gary話，散戶近來熱衷於炒新股，更成功賺番餐茶！



佢就話，有不少散戶早前抽新股豆盟科技(01917)，招股價為0.41港元，有散戶於0.67元沽貨，帳面每手賺2,600元。亦有散戶見新股氣勢轉好，於上市前一天的暗盤時段以0.53元買入，都有賺小小！



另外又有個別散戶買入中國鐵塔(00788)、小米集團(01810)及騰訊控股(00700)，憧憬未來會有升勢。沽貨方面，就有散戶睇淡瑞聲科技(02018)前景，將手上嘅蟹貨全數沽出。



對於大市前景，佢認為4月前恒指會橫行整固，年內於24,500點有支持，去年高位33,484點有阻力。散戶最好以短炒方式買賣，轉身要夠快。



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