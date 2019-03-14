港股格局：耀才許繹彬料大市再闖高

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，A股成為全球投資新寵兒，MSCI將其權重由5%大幅調升至20%，富時羅素6月正式將A股納入其全球指數，港交所將推MSCI中國A股指數期貨合約，上海即將設立科創板等等，都是支持A股繼續氣勢如虹攀升的消息。



近年港股與A股的關係已日益密切，即使未達唇齒相依的緊密程度，也算是同舟共濟的兄弟幫。A股呈強勢對港股起著正面的連鎖效應，現階段A股在3,000點徘徊，驅使恒指已暫能穩守28,000點之上，但見大市升至29,000點時缺乏明確方向，成交漸見萎縮；現階段除非中美貿易談判出現突破性進展，或「兩會」再有好消息出台，才會令大市試闖今年之高位29,241點，日後再試三萬大關。



近期港股表現神勇，港交所(00388)股價受惠行情看漲，近期其股價已節節上揚，大行亦紛紛調高其目標價。股市是一個跟紅頂白的世界，利好因素出爐、大行唱好、散戶爭相追捧，股價自然水漲船高。



筆者相信現階段中港股市的前景應該是「柳暗花明又一村」，假設中美反臉，相信也無大礙，中國振興股市及經濟的決心不會輕易動搖。投資者可以選擇行業前景佳、公司管治精良，以及受惠政策扶持的優質股份，可分段式以平均成本法吸貨，例如生物醫藥、5G概念，以及新科技板塊，都是可優先考慮的。香港證監會監管愈來愈趨嚴格，對於消息滿天飛的細價股，如今還是少碰為妙，所謂「力不到不為財」，坐享其成的消息股絕非上選。



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